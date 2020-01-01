В Ростовской области на трассе М-4"Дон" в аварии погибли два человека

1 Янв. 2020 2020-01-01T14:33:40+03:00

Один из водителей не справился с управлением

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В среду, 1 января, рано утром на трассе М-4 «Дон» в дорожную аварию попали грузовик и легковой автомобиль. Как сообщили у УГИБДД по Ростовской области, в ДТП погибли два человека.

Сейчас во всех обстоятельствах аварии разбираются эксперты.

По предварительным данным, авария случилась около 7:30 на участке трассы Новошахтинск-Майский. Водитель ВАЗ-2106 сильно разогнался и в какой-то момент не смог справиться с управлением. После машина въехала сначала в металлический отбойник, а затем ее отбросило на встречную полосу, где в тот момент двигалась фура. Таким образом, легковой автомобиль на большой скорости влетел прямо в грузовую машину.

– На месте скончались 31-летний водитель ВАЗ-2106 и 25-летняя пассажирка, – рассказали в пресс-службе ГИБДД.

В настоящее время все обстоятельства ДТП выясняют сотрудники правоохранительных органов.

ИСТОЧНИК KP.RU