Ростовчане в новогодние каникулы увидят метеорный поток Квадрантиды

1 Янв. 2020 2020-01-01T14:47:45+03:00

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Жители Ростовской области ждет приятный сюрприз. Люди смогут понаблюдать за звездным небом.

По данным астрономов, в донском регионе в ночь с 3 на 4 января произойдет первый в новом году звездопад, интенсивность которого будет высокой. В небе можно будет увидеть до 120 падающих небесных тел в минуту.

Пик звездопада приходится на 4-5 часов утра. Поток Квадрантиды будет виден в чистом поле, подальше от города. Ростовчанам советуют поехать в сторону Аксая, ближе к Новочеркасску.

– В период пика в потоке можно зафиксировать до 200 метеоров в час, но большая часть из них достаточно слабая, причем некоторые заходят в атмосферу Земли по касательной и вновь покидают ее. Скорость этих небесных тел составляет около 40 км/с, – отметили эксперты spacegid.com.

Известно, что название потока происходит от созвездия Стенной Квадрант, которое в конце 18-го века предложил занести на звездную карту Жозеф Лаланд.

ИСТОЧНИК KP.RU