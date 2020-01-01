Жителей Ростовской области предупреждают о возможном наводнении

1 Янв. 2020 2020-01-01T16:02:58+03:00

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В среду, 1 января, в донском регионе из-за сильного юго-западного ветра уровень воды в Дону повысится на 80–100 см, сообщает ГУ МЧС России по Ростовской области со ссылкой на Росгидромет.

Жителям Азова стоит быть наиболее бдительными. Людей просят проявить жителей Азова, так как там уровень воды достигнет критической неблагоприятной отметки.

-При внезапном наводнении необходимо как можно быстрее занять ближайшее безопасное возвышенное место и быть готовым к эвакуации по воде, в том числе и с помощью подручных плавсредств, - сказано в сообщении.

Специалисты отмечают, что в подобной обстановке не следует поддаваться панике и терять самообладание, следует принимать меры, позволяющие спасателям своевременно обнаружить людей.

ИСТОЧНИК KP.RU