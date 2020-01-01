2020-01-01T16:02:58+03:00
Общество

Жителей Ростовской области предупреждают о возможном наводнении

Критического уровня вода достигнет в Азове
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Уровень воды может повыситься из-за ветраУровень воды может повыситься из-за ветраФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В среду, 1 января, в донском регионе из-за сильного юго-западного ветра уровень воды в Дону повысится на 80–100 см, сообщает ГУ МЧС России по Ростовской области со ссылкой на Росгидромет.

Жителям Азова стоит быть наиболее бдительными. Людей просят проявить жителей Азова, так как там уровень воды достигнет критической неблагоприятной отметки.

-При внезапном наводнении необходимо как можно быстрее занять ближайшее безопасное возвышенное место и быть готовым к эвакуации по воде, в том числе и с помощью подручных плавсредств, - сказано в сообщении.

Специалисты отмечают, что в подобной обстановке не следует поддаваться панике и терять самообладание, следует принимать меры, позволяющие спасателям своевременно обнаружить людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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