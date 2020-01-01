Виктория Лопырева и Игорь Булатов показали первое новогоднее фото сына

1 Янв. 2020 2020-01-01T17:00:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Первая в истории женщина - посол FIFA Виктория Лопырева показала семейное фото. Молодая мама опубликовала снимок с празднования Нового года.

Знаменитая телеведущая вместе с супругом Игорем Булатовым позируют возле нарядной елки и держат на руках маленького сына Марка-Лионеля. "Мисс Россия" все еще скрывает лицо своего сына. Пока подписчики продолжают только догадываться, на кого из родителей похож малыш.

Известно, что пара встречала Новый год в Москве. Виктория Лопырева надела блестящее платье, которое похоже на то, что советовали надевать на Новый год стилисты и астрологи. Игорь Булатов выбрал строгий черный костюм и белую рубашку. Маленький мальчик также оказался наряжен в праздничный нарядный комплект.

В подписи к фото Виктория Лопырева отметила, что 2019 год был для неё самым трудным, самым счастливым и долгожданным.

ИСТОЧНИК KP.RU