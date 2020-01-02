"Как из сказки": Дмитрий и Полина Дибровы встретили 2020 год в русских народных костюмах
Знаменитые ростовчане Полина и Дмитрий Дибровы отметили Новый год. Семья облачилась в нарядные русские костюмы.
"Миссис Россия" надела на себя ру сское народное платье, кокошник с лентами и красные бусы, а ее супруг предстал в привычном для себя образе донского казака. Старший сын Дибровых примерил наряд маленького принца.
Супруги записали для поклонников небольшое видео поздравление перед новогодним застольем. Телеведущий поделился тем, что 2019 год был непростым. Он пожелал, чтобы у его подписчиков 2020-й стал лучшим годом.
В микроблоге Полины Дибровой появились ролики с празднования.На кадрах видно, что родные и близкие люди собрались за праздничным столом. Дом, где Дибровы отмечали 2020 год, был стильно украшен гирляндами, шарами, а также другими милыми вещами.
ИСТОЧНИК KP.RU