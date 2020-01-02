"Как из сказки": Дмитрий и Полина Дибровы встретили 2020 год в русских народных костюмах

2 Янв. 2020 2020-01-02T09:35:26+03:00

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Знаменитые ростовчане Полина и Дмитрий Дибровы отметили Новый год. Семья облачилась в нарядные русские костюмы.

polinadibrova С Новым 2020 годом! Ура!

"Миссис Россия" надела на себя ру сское народное платье, кокошник с лентами и красные бусы, а ее супруг предстал в привычном для себя образе донского казака. Старший сын Дибровых примерил наряд маленького принца.

polinadibrova В гостях на #SilverParty2020

Супруги записали для поклонников небольшое видео поздравление перед новогодним застольем. Телеведущий поделился тем, что 2019 год был непростым. Он пожелал, чтобы у его подписчиков 2020-й стал лучшим годом.

polinadibrova С наступающим, мои дорогие подписчики #НовыйГод2020 #2020

В микроблоге Полины Дибровой появились ролики с празднования.На кадрах видно, что родные и близкие люди собрались за праздничным столом. Дом, где Дибровы отмечали 2020 год, был стильно украшен гирляндами, шарами, а также другими милыми вещами.

ИСТОЧНИК KP.RU