В центре Ростова-на-Дону пострадал человек во время пожара в жилом доме

2 Янв. 2020 2020-01-02T10:01:26+03:00

В результате пожара пострадал один человек Фото: Архив "КП"

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В четверг, 2 января, четырехэтажный жилой дом горел в центре Ростова. Пожар произошел по улице Станиславского, 100, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

- Сообщение о возгорании поступила на пульт дежурного в 08:14. К тушению привлекались 44 человека и 13 спецмашин. Из горящего здания были эвакуированы 10 жильцов. Чтобы справиться с огнем пожарным понадобилось 20 минут, - отметили в ведомстве.

В результате пожара пострадал один человек. Его доставили в БСМП.

В настоящее время причины возгорания устанавливаются

ИСТОЧНИК KP.RU