В центре Ростова-на-Дону пострадал человек во время пожара в жилом доме
Огонь тушили 44 пожарных
В результате пожара пострадал один человекФото: Архив "КП"
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В четверг, 2 января, четырехэтажный жилой дом горел в центре Ростова. Пожар произошел по улице Станиславского, 100, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
- Сообщение о возгорании поступила на пульт дежурного в 08:14. К тушению привлекались 44 человека и 13 спецмашин. Из горящего здания были эвакуированы 10 жильцов. Чтобы справиться с огнем пожарным понадобилось 20 минут, - отметили в ведомстве.
В результате пожара пострадал один человек. Его доставили в БСМП.
В настоящее время причины возгорания устанавливаются
ИСТОЧНИК KP.RU