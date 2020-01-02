В ЗЖМ в аварии пострадал трехлетний малыш и ростовчанин
На проспекте Стачки произошла авария, в которой пострадал трехлетний ребенок и 26-летний мужчина. Автомобили столкнулись накануне на пересечении проспекта Стачки и улицы Кулагина, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Ростовской области.
По предварительной информации, водитель Chevrolet Lacetti двигался по проспекту Стачки, в направлении улицы Кулагина. При повороте налево водитель не уступил дорогу автомобилю Lada Kalina, который двигался во встречном направлении.
– В результате ДТП пострадали несовершеннолетняя пассажирка «Шевроле» 2016 года рождения и 26-летний пасажир «Лада Калина», – рассказали в ведомстве.
Пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь.
В настоящее время специалисты продолжают устанавливать обстоятельства произошедшей аварии
ИСТОЧНИК KP.RU