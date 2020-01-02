В ЗЖМ в аварии пострадал трехлетний малыш и ростовчанин

2 Янв. 2020 2020-01-02T10:54:07+03:00

Один из водителей не уступил дорогу

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На проспекте Стачки произошла авария, в которой пострадал трехлетний ребенок и 26-летний мужчина. Автомобили столкнулись накануне на пересечении проспекта Стачки и улицы Кулагина, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Ростовской области.

По предварительной информации, водитель Chevrolet Lacetti двигался по проспекту Стачки, в направлении улицы Кулагина. При повороте налево водитель не уступил дорогу автомобилю Lada Kalina, который двигался во встречном направлении.

– В результате ДТП пострадали несовершеннолетняя пассажирка «Шевроле» 2016 года рождения и 26-летний пасажир «Лада Калина», – рассказали в ведомстве.

Пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь.

В настоящее время специалисты продолжают устанавливать обстоятельства произошедшей аварии

ИСТОЧНИК KP.RU