ФК «Ростов» разорвал контракт с футболистом Рагнаром Сигурдссоном
Футбольный клуб "Ростов" сообщил о расторжении контракта с исландским защитником Рагнаром Сигурдссоном.
Договорные отношения со спортсменом были расторгнуты по обоюдному согласию сторон. Сам игрок выложил в своем instagram-аккаунте фотографию, где попрощался с болельщиками и клубом.
- Спасибо вам за все дорогие ростовские болельщики. Я буду скучать по всем вам и моему прекрасному Ростову. Счастливых праздников, - сообщил футболист.
Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", исландский защитник пополнил стан ростовчан в январе 2018 года. В июле 2019 года после ухода Александра Гацкана он стал капитаном команды. В этом сезоне он провел за клуб 13 успешных футбольных матчей.
Стоит отметить, что сейчас футбольный клуб находится на третьем месте в РПЛ. После новогодних каникул у футболистов появится шанс улучшить свое место в турнирной таблице.
ИСТОЧНИК KP.RU