ФК «Ростов» разорвал контракт с футболистом Рагнаром Сигурдссоном

2 Янв. 2020 2020-01-02T11:39:38+03:00

Защитник пришел в клуб год назад. Фото: пресс-служба ФК "Ростов"

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Футбольный клуб "Ростов" сообщил о расторжении контракта с исландским защитником Рагнаром Сигурдссоном.

Договорные отношения со спортсменом были расторгнуты по обоюдному согласию сторон. Сам игрок выложил в своем instagram-аккаунте фотографию, где попрощался с болельщиками и клубом.

- Спасибо вам за все дорогие ростовские болельщики. Я буду скучать по всем вам и моему прекрасному Ростову. Счастливых праздников, - сообщил футболист.

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", исландский защитник пополнил стан ростовчан в январе 2018 года. В июле 2019 года после ухода Александра Гацкана он стал капитаном команды. В этом сезоне он провел за клуб 13 успешных футбольных матчей.

Стоит отметить, что сейчас футбольный клуб находится на третьем месте в РПЛ. После новогодних каникул у футболистов появится шанс улучшить свое место в турнирной таблице.

ИСТОЧНИК KP.RU