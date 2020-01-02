Без снега и ветра: погода в Ростове-на-Дону на 2 января
Ночью ожидается снижение температуры воздуха
Ночью столбик термометра отпуститься до -1 градусаФото: Ирина ПОТЕРЯ
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В четверг, 1 января, в донской столице ожидается малооблачная погода, без осадков.
По данным Ростовского гидрометцентра, В Ростове на Дону ветер будет дуть переменных направлений, 3-5 м/с.
- Атмосферное давление 764 мм рт столба, относительная влажность воздуха 69%, - сообщили в Гидрометцентре.
Днем в Ростове-на-Дон температура воздуха днем составит 1-2 градуса тепла, а ночью ожидается снижение температуры и даже небольшой мороз – столбики термометров опустятся до минус одного градуса.
ИСТОЧНИК KP.RU