2020-01-02T14:48:06+03:00
Общество

Защитник ФК «Тамбов» Максим Осипенко будет играть в составе «Ростова»

Ранее он выступал за "Тамбов"
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Футболист выступал за "Тамбов" с июня прошлого года. Фото: пресс-служба ФК "Факел"Футболист выступал за "Тамбов" с июня прошлого года. Фото: пресс-служба ФК "Факел"
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Игрок ФК «Тамбов» Максим Осипенко вскоре будет выступать в «Ростове». Между клубами достигнуто соглашение о переходе 25-летнего футболиста, сообщил спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков.

Футболист Максим Осипенко родился в Омске, где в 19 лет дебютировал в профессиональном за местный клуб «Иртыш». В 2016 году он подписал контракт с воронежским «Факелом». Спортсмен в общей сложности сыграл за «Факел» 107 игр, забил 9 мячей. Прошлым летом Максим Осипенко стал игроком футбольного клуба «Тамбов». Контракт с игроком был заключен по схеме «1+1».

Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", состав желто-синих покинул исландский защитник Рагнар Сигурдссон. Известно, что контракт был расторгнут досрочно по инициативе футболиста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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