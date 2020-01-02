Защитник ФК «Тамбов» Максим Осипенко будет играть в составе «Ростова»
Игрок ФК «Тамбов» Максим Осипенко вскоре будет выступать в «Ростове». Между клубами достигнуто соглашение о переходе 25-летнего футболиста, сообщил спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков.
Футболист Максим Осипенко родился в Омске, где в 19 лет дебютировал в профессиональном за местный клуб «Иртыш». В 2016 году он подписал контракт с воронежским «Факелом». Спортсмен в общей сложности сыграл за «Факел» 107 игр, забил 9 мячей. Прошлым летом Максим Осипенко стал игроком футбольного клуба «Тамбов». Контракт с игроком был заключен по схеме «1+1».
Как ранее сообщала "Комсомольская правда-Ростов", состав желто-синих покинул исландский защитник Рагнар Сигурдссон. Известно, что контракт был расторгнут досрочно по инициативе футболиста.
ИСТОЧНИК KP.RU