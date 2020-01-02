2020-01-02T16:56:21+03:00
Общество

Две школьницы пострадали в аварии в Ростовской области

Их с травмами доставили в больницу
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Пострадавшие своевременно получили помощь медиковПострадавшие своевременно получили помощь медиков
Изменить размер текста:

В Целинском районе Ростовской области произошла авария на 31-м км автодороги между посёлком Целина и селом Ольшанка, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, накануне около 21:00 водитель автомобиля «ВАЗ 21102» не справился с управлением и съехал с дороги. Подозреваемый скрылся с места ДТП, бросив пассажиров в разбитой легковушке.

- В результате ДТП пострадали две школьницы 14-ти и 15-ти лет. С травмами различной степени тяжести они были доставлены в больницу, - отметили в ведомстве

По словам представителей донской Госавтоинспекции, полицейские установили личность водителя и задержали его. Им оказался не имеющий водительских прав 19-летний житель Зерноградского района.

Сейчас подозреваемому грозит административный арест на 15 суток, а также штраф и уголовное преследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вандалы разгромили ростовский парк "Осенний" после Нового года
Две школьницы пострадали в аварии в Ростовской области
В Ростове-на-Дону раскрыли серию краж из автомобилей
Защитник ФК «Тамбов» Максим Осипенко будет играть в составе «Ростова»
Без снега и ветра: погода в Ростове-на-Дону на 2 января
ФК «Ростов» разорвал контракт с футболистом Рагнаром Сигурдссоном
В ЗЖМ в аварии пострадал трехлетний малыш и ростовчанин
В центре Ростова-на-Дону пострадал человек во время пожара в жилом доме
"Как из сказки": Дмитрий и Полина Дибровы встретили 2020 год в русских народных костюмах
На Дону осужденный за убийство ограбил своего друга, пока тот спал
В Ростове-на-Дону нашли 20 пакетиков с наркотиками у водителя "девятки"
Виктория Лопырева и Игорь Булатов показали первое новогоднее фото сына
Жителей Ростовской области предупреждают о возможном наводнении
Ростовчане в новогодние каникулы увидят метеорный поток Квадрантиды
В Ростовской области на трассе М-4"Дон" в аварии погибли два человека
В Ростове-на-Дону торговца нелегальными сим-картами оштрафовали
Ростовчане поучаствовали в новогоднем забеге
Дончанин получил штраф за смерть супруги в ДТП
Ростовчанин получил девять лет колонии за убийство знакомой
В Ростовской области огонь с полыхающего грузовика перекинулся на частный дом
В ростовском аэропорту Платов пассажира задержали за курение на борту самолета