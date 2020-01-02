Две школьницы пострадали в аварии в Ростовской области

2 Янв. 2020 2020-01-02T16:56:21+03:00

Их с травмами доставили в больницу

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В Целинском районе Ростовской области произошла авария на 31-м км автодороги между посёлком Целина и селом Ольшанка, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, накануне около 21:00 водитель автомобиля «ВАЗ 21102» не справился с управлением и съехал с дороги. Подозреваемый скрылся с места ДТП, бросив пассажиров в разбитой легковушке.

- В результате ДТП пострадали две школьницы 14-ти и 15-ти лет. С травмами различной степени тяжести они были доставлены в больницу, - отметили в ведомстве

По словам представителей донской Госавтоинспекции, полицейские установили личность водителя и задержали его. Им оказался не имеющий водительских прав 19-летний житель Зерноградского района.

Сейчас подозреваемому грозит административный арест на 15 суток, а также штраф и уголовное преследование.

ИСТОЧНИК KP.RU