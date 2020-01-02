2020-01-02T17:43:53+03:00
Общество

Вандалы разгромили ростовский парк "Осенний" после Нового года

Работы по благоустройству завершились всего неделю назад
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Вандалы разрушили несколько мусорных баков и лавочек. Фото: vk "Ростов Главный"Вандалы разрушили несколько мусорных баков и лавочек. Фото: vk "Ростов Главный"
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В Первомайском районе Ростова-на-Дону неизвестные лица после Нового года разгромили часть недавно установленной деревянной мебели.

Злоумышленники разломали металлический мусорный контейнер. Удары наносились с такой силой, что сталь разошлась по швам. Хулиганы также оторвали облицовочный материал на одной из лавочек.

Местные жители оказались возмущены сложившейся ситуацией, ведь во время реконструкции они в течение нескольких месяцев были вынуждены терпеть неудобства.

- Столько труда вложено для того, чтобы какой-то великовозрастный "недочеловек" показал свою дурную силу? Произошло это сегодня, 1 января. Слов нет описать мое негодование, - рассказала об инциденте горожанка в группе "Ростов Главный".

Жители близлежащих домов просят установить охрану или повесить камеры видеонаблюдения.

Парк "Осенний" благоустраивался в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". На территории парка после ремонта появились летняя эстрада, дорожки для велосипедистов, детские игровые и спортивные площадки, фонтан, а также увеличилась пешеходная зона для прогулок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Вандалы разгромили ростовский парк "Осенний" после Нового года
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