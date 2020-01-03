2020-01-03T09:49:40+03:00
Происшествия

Житель Таганрога умер от взрыва петарды в новогоднюю ночь

Мужчина скончался на операционном столе
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Разорвавшаяся петарда привела к гибели жителя Таганрога. Фото: ranak.meРазорвавшаяся петарда привела к гибели жителя Таганрога. Фото: ranak.me
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Смертельным ранением от используемой пиротехники завершилось празднование Нового года для жителя Таганрога. ЧП произошло при запуске фейерверка, во время которого зажженная петарда попала прямо в человека, после чего раздался сильный взрыв.

Пострадавшего немедленно доставили в городскую больницу, где медики пытались бороться за его жизнь. Несмотря на все предпринятые врачами усилия, таганрожец скончался от полученных жестоких травм на операционном столе ночью 1 января.

В настоящее время СУ СК России по Ростовской области проводит проверку по факту случившегося, устанавливаются все обстоятельства произошедшей трагедии.

Отметим, что год назад в Таганроге произошел похожий случай гибели от взрыва пиротехники. Тогда 28-летний местный житель подорвал самодельный фейерверк во дворе жилого дома на улице Ленина, в результате чего получил множественные травмы рук и грудной клетки. Мужчину госпитализировали, но спасти ему жизнь уже не смогли.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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