Корпоратив пьяных хирургов закончился массовой дракой в Ростове

3 Янв. 2020 2020-01-03T10:36:42+03:00

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Предновогодняя вечеринка, организованная 27 декабря в ресторане «Каньон» в СЖМ донской столицы, закончилась массовым побоищем нетрезвых гостей заведения.

Веселый корпоратив, в котором приняли участие сразу несколько компаний, вышел из-под контроля из-за словесной перепалки подвыпивших мужчин. Не сумев решить конфликт дипломатическим путем, рассерженные люди вышли потолковать на улицу, где почти сразу начали выяснять отношения на кулаках. «Вписаться» за своих парней из ресторана вывалилось около десятка разгоряченных алкоголем человек, затеявших драку.

Сотрудникам заведения пришлось вызывать полицейских, которые и погасили конфликт. По факту драки полицией проводится расследование. Задержанных после потасовки нет.

Как сообщает Donnews, в этот вечер в «Каньоне» новогодний корпоратив был у хирургов одной из больниц донской столицы. Именно они и решили выяснить, кто был неправ.

ИСТОЧНИК KP.RU