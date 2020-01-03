2020-01-03T10:36:42+03:00
Происшествия

Корпоратив пьяных хирургов закончился массовой дракой в Ростове

В схватке участвовало около десяти человек
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Новогодний корпоратив перерос в массовую драку. Фото: соцсетиНовогодний корпоратив перерос в массовую драку. Фото: соцсети
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Предновогодняя вечеринка, организованная 27 декабря в ресторане «Каньон» в СЖМ донской столицы, закончилась массовым побоищем нетрезвых гостей заведения.

Веселый корпоратив, в котором приняли участие сразу несколько компаний, вышел из-под контроля из-за словесной перепалки подвыпивших мужчин. Не сумев решить конфликт дипломатическим путем, рассерженные люди вышли потолковать на улицу, где почти сразу начали выяснять отношения на кулаках. «Вписаться» за своих парней из ресторана вывалилось около десятка разгоряченных алкоголем человек, затеявших драку.

Сотрудникам заведения пришлось вызывать полицейских, которые и погасили конфликт. По факту драки полицией проводится расследование. Задержанных после потасовки нет.

Как сообщает Donnews, в этот вечер в «Каньоне» новогодний корпоратив был у хирургов одной из больниц донской столицы. Именно они и решили выяснить, кто был неправ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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