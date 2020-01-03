2020-01-03T11:16:51+03:00
Происшествия

Соседка спасла 6-летнего ребенка от домогательств педофила в Ростовской области

Пьяная мать малыша была в алкогольной «отключке»
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Мужчина воспользовался тем, что мама ребенка потеряла сознание от выпитого алкоголя.Мужчина воспользовался тем, что мама ребенка потеряла сознание от выпитого алкоголя.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Жительница дома, расположенного в 14-м Артиллерийском переулке Ростова, в новогоднюю ночь спасла ребенка от сексуальных действий, которые намеревался сделать с 6-летним малышом взрослый мужчина. Извращенец остался наедине со своей жертвой после того, как мать ребенка потеряла сознания от сильного алкогольного опьянения.

По счастливой случайности соседка злоупотребившей спиртным ростовчанки вышла на лестничную клетку около двух часов ночи и заметила, что дверь в квартиру приоткрыта.

Решив поздравить знакомую с наступившим праздником, она зашла внутрь и обнаружила мертвецки пьяную спящую женщину в одной из комнат. В другой же она увидела незнакомого ей мужчину, который готовился вступить с ребенком в интимную связь.

Женщина мгновенно оценила ситуацию и сразу же вызвала сотрудников полиции.

Сейчас во всех обстоятельствах случившегося разбираются компетентные органы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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