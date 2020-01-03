2020-01-03T11:59:07+03:00
Общество

Снег и дождь пойдут в Ростове в ближайшие дни

Автомобилистам на дорогах стоит быть внимательнее
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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жителей Ростова на этих выходных ожидают снег и дождь.жителей Ростова на этих выходных ожидают снег и дождь.Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Синоптики Ростовского гидрометцентра рассказали о том, чего следует ожидать от погоды в донской столице в ближайшее время.

По информации метеорологов, жителей Ростова на этих выходных ожидают снег и дождь. Утром и днем 4 января в городе прогнозируется переменная облачность. Воздух прогреется до +2 градусов. В этот период и до самого вечера осадков не будет.

Однако, уже с 5 января в донской столице пойдет снег с дождем. Температура воздуха в этот день составит +3 градуса. В целом, погода будет сырой, но при этом безветренной.

Параллельно в ГУ МЧС по Ростовской области опубликовали данные о том, что на дорогах региона прогнозируются изморозь и туман. Автомобилистам в эти дни советуют быть внимательными на дорогах, соблюдать интервал движения и не превышать скорость.

ИСТОЧНИК KP.RU

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