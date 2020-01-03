2020-01-03T14:06:17+03:00
Звезды

«Ирина секси!»: глубокое декольте певицы Аллегровой восхитило поклонников

Звезда исполнила композицию на «Песне года 2019»
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Ирина Аллегрова выступила на "Песне года 2019". Фото: instagram.com/irinaallegrovaofficialИрина Аллегрова выступила на "Песне года 2019". Фото: instagram.com/irinaallegrovaofficial
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Уроженка Ростова, известная певица Ирина Аллегрова, поделилась в соцсетях фотографиями своего выступления на фестивале «Песня года 2019», где она исполнила композицию «Бывшие».

Артистка вышла на сцену, облаченная в стильное черное платье, которые было украшено глубокие декольте. Откровенный наряд исполнительницы вызвал восторг у ее многочисленных фанатов, не поскупившихся на комплименты для своей любимицы.

Ирина Аллегрова покорила поклонников своим смелым нарядом...

Фолловеры отметили достоинства фигуры певицы и написали об этом в комментариях.

«Аллегрова всегда само воплощение сексуальности», «Молодец! Умеет ухаживать за собой», «Шикарно выглядит, молодчина!», «Какой талантище! Я Вами всегда восхищаюсь!», «Ирина секси!», - выплеснули свой восторг преданные фанаты артистки.

Несмотря на подавляющее большинство хвалебных отзывов, некоторые пользователи сети, наоборот, укорили 67-летнюю ростовчанку за столь смелый наряд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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