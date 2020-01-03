«Ирина секси!»: глубокое декольте певицы Аллегровой восхитило поклонников
Уроженка Ростова, известная певица Ирина Аллегрова, поделилась в соцсетях фотографиями своего выступления на фестивале «Песня года 2019», где она исполнила композицию «Бывшие».
Артистка вышла на сцену, облаченная в стильное черное платье, которые было украшено глубокие декольте. Откровенный наряд исполнительницы вызвал восторг у ее многочисленных фанатов, не поскупившихся на комплименты для своей любимицы.
Ирина Аллегрова покорила поклонников своим смелым нарядом...
Фолловеры отметили достоинства фигуры певицы и написали об этом в комментариях.
«Аллегрова всегда само воплощение сексуальности», «Молодец! Умеет ухаживать за собой», «Шикарно выглядит, молодчина!», «Какой талантище! Я Вами всегда восхищаюсь!», «Ирина секси!», - выплеснули свой восторг преданные фанаты артистки.
Несмотря на подавляющее большинство хвалебных отзывов, некоторые пользователи сети, наоборот, укорили 67-летнюю ростовчанку за столь смелый наряд.
ИСТОЧНИК KP.RU