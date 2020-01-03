Тройное ДТП на трассе М4 «Дон» парализовало движение к «Меге»

3 Янв. 2020 2020-01-03T15:42:01+03:00

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Из-за столкновения сразу нескольких автомобилей под Ростовом на трассе М4 «Дон» сегодня, 3 января, образовалась серьезная пробка в сторону ТРЦ «Мега».

По сообщению ГИБДД Ростовской области, в ДТП попали водители легковушек Hyundai Elantra, Kia Ceed и Lada Granta. Несмотря на то, что из людей, ехавших в машинах, никто, к счастью, не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.

Прибывшие на место происшествия сотрудники автоинспекции начали свою работу. Параллельно на выезде из донской столицы образовалась огромная пробка. Средняя скорость двигающихся по дороге авто не превышала порядка 5-10 километров в час.

ИСТОЧНИК KP.RU