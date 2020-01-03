2020-01-03T15:42:01+03:00
Общество

Тройное ДТП на трассе М4 «Дон» парализовало движение к «Меге»

Пострадавших в результате аварии людей нет
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
Поделиться:
Из-за столкновения нескольких автомобилей образовалась серьезная пробка. Фото: Яндекс.КартыИз-за столкновения нескольких автомобилей образовалась серьезная пробка. Фото: Яндекс.Карты
Изменить размер текста:

Из-за столкновения сразу нескольких автомобилей под Ростовом на трассе М4 «Дон» сегодня, 3 января, образовалась серьезная пробка в сторону ТРЦ «Мега».

По сообщению ГИБДД Ростовской области, в ДТП попали водители легковушек Hyundai Elantra, Kia Ceed и Lada Granta. Несмотря на то, что из людей, ехавших в машинах, никто, к счастью, не пострадал, транспортные средства получили механические повреждения.

Прибывшие на место происшествия сотрудники автоинспекции начали свою работу. Параллельно на выезде из донской столицы образовалась огромная пробка. Средняя скорость двигающихся по дороге авто не превышала порядка 5-10 километров в час.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тройное ДТП на трассе М4 «Дон» парализовало движение к «Меге»
«Ирина секси!»: глубокое декольте певицы Аллегровой восхитило поклонников
Мария Лиман в бинтах показала последствия травматичного отдыха на Бали
Снег и дождь пойдут в Ростове в ближайшие дни
Соседка спасла 6-летнего ребенка от домогательств педофила в Ростовской области
Корпоратив пьяных хирургов закончился массовой дракой в Ростове
Житель Таганрога умер от взрыва петарды в новогоднюю ночь
Вандалы разгромили ростовский парк "Осенний" после Нового года
Две школьницы пострадали в аварии в Ростовской области
В Ростове-на-Дону раскрыли серию краж из автомобилей
Защитник ФК «Тамбов» Максим Осипенко будет играть в составе «Ростова»
Без снега и ветра: погода в Ростове-на-Дону на 2 января
ФК «Ростов» разорвал контракт с футболистом Рагнаром Сигурдссоном
В ЗЖМ в аварии пострадал трехлетний малыш и ростовчанин
В центре Ростова-на-Дону пострадал человек во время пожара в жилом доме
"Как из сказки": Дмитрий и Полина Дибровы встретили 2020 год в русских народных костюмах
На Дону осужденный за убийство ограбил своего друга, пока тот спал
В Ростове-на-Дону нашли 20 пакетиков с наркотиками у водителя "девятки"
Виктория Лопырева и Игорь Булатов показали первое новогоднее фото сына
Жителей Ростовской области предупреждают о возможном наводнении
Ростовчане в новогодние каникулы увидят метеорный поток Квадрантиды
В Ростовской области на трассе М-4"Дон" в аварии погибли два человека
В Ростове-на-Дону торговца нелегальными сим-картами оштрафовали
Ростовчане поучаствовали в новогоднем забеге
Дончанин получил штраф за смерть супруги в ДТП
Ростовчанин получил девять лет колонии за убийство знакомой
В Ростовской области огонь с полыхающего грузовика перекинулся на частный дом
В ростовском аэропорту Платов пассажира задержали за курение на борту самолета