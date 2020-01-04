2020-01-04T09:52:35+03:00
Происшествия

Жительница Ростова «подарила» 150 тысяч рублей случайному банкомату

Деньги забрал следующий клиент, у него теперь большие проблемы
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Ростовчанка не дождалась денег от банкомата и ушла.Ростовчанка не дождалась денег от банкомата и ушла.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Иногда лучше немного подождать, чем принимать поспешные решения. В этом на собственном опыте убедилась жительница донской столицы, которая снимала деньги в одном из банкоматов. Ростовчанка, как обычно, вставила пластиковую карту в аппарат, ввела пин-код и сумму для выдачи. Однако, по какой-то неведомой причине, не стала дожидаться момента, когда он выдаст ей запрошенную сумму, и ушла по своим делам.

Следующий клиент банкомата заметил, что женщина ушла пустая. Подойдя к устройству, он обнаружил «подаренные» торопливой горожанкой 150 тысяч рублей. Недолго думая, мужчина быстро забрал оставленные деньги и затем потратил их на собственные нужды.

Опомнившаяся ростовчанка обратилась в полицию с заявлением о краже ее денежных средств.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, оперуполномоченные уголовного розыска задержали 22-летнего жителя города Батайска.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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