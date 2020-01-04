Схватились за ножи: в кровавой разборке в ростовском кафе пострадали два человека

4 Янв. 2020 2020-01-04T10:43:18+03:00

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Перед Новым годом в одном из кафе, расположенных на улице Мечникова в Ростове, мужчины не смогли выяснить свои отношения мирным путем и схватились за ножи.

Как сообщили очевидцы конфликта, к одному из гостей заведения подошли двое других клиентов кафе и стали предъявлять ему претензии. Не стерпев обиды, тот стал резко им отвечать. В ходе разговора на повышенных тонах к столику подтянулась поддержка с обеих сторон, после чего разгоряченные спором посетители выхватили ножи.

Схватка получилась жестокой - с многочисленными проникающими ножевыми ранениями и большой потерей крови в больницу были госпитализированы двое молодых людей.

В донском главке подтвердили факт столкновения посетителей кафе на Мечникова.

- В полицию поступило сообщение о нарушении общественного порядка. На место выехали сотрудники полиции для обеспечения порядка и принятия законом мер реагирования, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Сейчас сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства.

ИСТОЧНИК KP.RU