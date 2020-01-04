«Дядя» на дорогой иномарке приставал к маленьким детям в Ростовской области

4 Янв. 2020 2020-01-04T11:25:15+03:00

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В Таганроге неизвестный мужчина решил найти себе попутчиков для сомнительного путешествия из числа детей, игравших на площадке во дворе переулка Трудовые резервы, 4.

Незнакомец спокойно подъехал к резвящейся детворе на автомобиле Volkswagen Tiguan и стал настойчиво приглашать увлеченных игрою малышей сесть к себе в машину, чтобы покататься с ветерком. Подозрительная настойчивость «дяди» испугала одного ребенка, который быстро побежал домой и рассказал о непонятной ситуации своим родителям.

Как только автовладелец заметил приближающихся взрослых, он тут же покинул площадку. Тем не менее, сотрудники полиции Ростовской области уже начали поиски общительного водителя иномарки, которому так не хватало компании малолетних детей.

- По факту произошедшего в полицию Ростовской области поступило сообщение. Сейчас проводится проверка, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU