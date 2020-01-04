2020-01-04T14:30:54+03:00
Спорт

Футболисты «Ростова» значительно выросли в цене на трансферном рынке

Теперь они стоят более 50 миллионов евро
САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Авторитетный портал оценил стоимость футболистов «желто-синих» в 51 млн евро. Фото: ФК "Ростов"Авторитетный портал оценил стоимость футболистов «желто-синих» в 51 млн евро. Фото: ФК "Ростов"
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По информации сайта transfermarkt.ru, игроки «Ростова» значительно прибавили в своей стоимости на трансферном рынке. Причиной этого рывка послужил крайне успешный сезон в российской Премьер-Лиге, который сейчас проводит команда Валерия Карпина.

В общей сложности авторитетный портал оценил суммарную стоимость футболистов «желто-синих» в 51 млн евро. В октябре данный показатель был на уровне 39,9 млн евро.

Кроме того, аналитики transfermarkt.ru составили персональный топ самых дорогих лидеров «Ростова». В этот список попали нападающий Элдор Шомуродов (оценивается в 6,5 млн евро), а также пять полузащитников ростовчан - Матиас Норманн (6 млн евро), Алексей Ионов (4,5 млн евро), Роман Еременко (4 млн евро), Павел Мамаев (3 млн евро) и Хорен Байрамян (2,8 млн евро).

Ранее стало известно, что донской клуб разорвал контракт с исландским футболистом Рагнаром Сигурдссоном, который провел в составе команды 13 матчей. Договорные отношения со спортсменом были расторгнуты по обоюдному согласию сторон. Игрок выложил в своем Instagram фотографию, где попрощался с болельщиками и клубом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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