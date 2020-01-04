Ростовские власти починили половину подаренных Москвой троллейбусов

4 Янв. 2020 2020-01-04T15:16:28+03:00

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В донской столице восстановлен и введен в эксплуатацию еще один троллейбус большого класса - из группы транспортных средств, подаренных Ростову столичными властями.

Напомним, что Москва безвозмездно передала Ростову в пользование 14 троллейбусов. Однако машины находились в нерабочем состоянии, их нужно было отремонтировать.

- В настоящее время завершены работы по восстановлению еще одного, 7-го из 14-ти троллейбусов большого класса, переданных Ростову-на-Дону правительством Москвы. Троллейбус будет осуществлять перевозки пассажиров по муниципальному маршруту № 10 Ц. Рынок – ВОС, - сообщили подробности в городском департамент транспорта.

Напомним, что сейчас в Ростове функционируют девять троллейбусных маршрутов, на которых задействованы 66 единиц транспорта. Для дальнейшего развития маршрутной сети из столицы ожидается новое пополнение в лице дополнительных 60 троллейбусов.

Они, согласно имеющимся планам, прибудут в город в первом квартале 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU