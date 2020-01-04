Полный дзен: автовладелица в Ростове спокойно наблюдала, как ее машина горит синим пламенем

4 Янв. 2020 2020-01-04T16:51:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Свидетельницей поистине стальной выдержки стала жительница донской столицы, возвращавшаяся вчера вечером, 3 января, с прогулки домой. В одном из дворов девушка заметила большой пожар, от которого занялась огнем стоящая рядом легковая машина.

Свои впечатления женщина опубликовала в Instagram-аккаунте rostov_roads.

- Возвращалась домой через дворы. Рядом с домом 41/1 по улице Содружества увидела, что горят мусорные баки, а прямо за ними стоит автомобиль. Как сознательный гражданин, подошла к авто и стала искать номер телефона, по которому можно связаться с хозяином. Через пару секунд с одного из верхних этажей мне крикнула женщина, чтобы я не пинала машину, что это ее авто, она все видит и уже вызвала пожарных. Я ушла, - поведала ростовчанка о происшествии пользователям сети.

Однако, еще больше девушка удивилась на следующий день, когда вновь пошла по тому же самому маршруту. Обгоревший автомобиль продолжал стоять на прежнем месте.

- Или хозяева оказались настолько безразличны, или просто мне сверху кричала женщина, не имеющая отношения к машине, непонятно. Но факт налицо. Минус одна машинка, - констатировала автор поста, изумленная хладнокровием владелицы сожженной легковушки.

ИСТОЧНИК KP.RU