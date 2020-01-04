Полина Диброва примерила на себя образ Марфушки из сказки «Морозко»

4 Янв. 2020 2020-01-04T18:02:03+03:00

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Супруга телеведущего Дмитрия Диброва Полина опубликовала в своем Instagram занимательную фотосессию, в которой она примерила образ капризной и своенравной Марфушки - героини русской сказки «Морозко», по которой был снят одноименный фильм. Стоит отметить, что ростовчанка уделила внимание не только древнерусскому костюму, но и детально проработала характерную для персонажа недовольную мимику.

Девушка поведала, что идея попробовать себя в этой роли пришла ей в голову в контексте запланированной новогодней вечеринки в стиле советское кино.

Подписчики оценили творческие усилия своей любимицы. Фото: instagram.com/polinadibrova

- Я легко вошла в роль. 2020 год мы встретили близким кругом у нас дома. Тематическая новогодняя вечеринка - советские фильмы прошла феерично. Уже поняли, кто я? Марфушка далась мне с такой легкостью, прямо вжилась в роль, а вот Настенька бы из меня не вышла. Мама играла Маманю, Алиса - Настенька, Дима - Деда Мороза и второй Дима - Бабу Ягу. Вот такая семейка, - рассказала Полина фолловерам о своем развлечении.

В ответ пользователи сети отметили, что Диброва и в самом деле удачно справилась с творческой задачей, практически идеально воплотив яркий образ.

ИСТОЧНИК KP.RU