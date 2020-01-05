Еще один московский троллейбус вышел на улицы Ростова
Ростовские транспортные рабочие вернули в рабочее состояние еще один московский троллейбус.
Троллейбус большого класса будет курсировать по маршруту №10 «Центральный Рынок – ВОС». Об этом сообщается на сайте городской администрации.
- Это седьмая из 14 машин, безвозмездно переданных «Мосгортрансом», - говорится в тексте сообщения.
В настоящее время город обслуживают девять троллейбусных маршрутов, на которых функционируют 66 единиц транспорта. В скором времени в Ростов должны прибыть еще 60 подаренных Москвой троллейбусов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Москва сделала новогодний подарок для Ростова: 60 троллейбусов поставят в донскую столицу.
В донской столице появятся новые троллейбусные маршруты.
ИСТОЧНИК KP.RU