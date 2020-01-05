Еще один московский троллейбус вышел на улицы Ростова

5 Янв. 2020 2020-01-05T10:51:08+03:00

Это уже седьмая из 14 машин

Изменить размер текста: A A

Ростовские транспортные рабочие вернули в рабочее состояние еще один московский троллейбус.

Троллейбус большого класса будет курсировать по маршруту №10 «Центральный Рынок – ВОС». Об этом сообщается на сайте городской администрации.

- Это седьмая из 14 машин, безвозмездно переданных «Мосгортрансом», - говорится в тексте сообщения.

В настоящее время город обслуживают девять троллейбусных маршрутов, на которых функционируют 66 единиц транспорта. В скором времени в Ростов должны прибыть еще 60 подаренных Москвой троллейбусов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Москва сделала новогодний подарок для Ростова: 60 троллейбусов поставят в донскую столицу.

В донской столице появятся новые троллейбусные маршруты.

ИСТОЧНИК KP.RU