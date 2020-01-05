2020-01-05T11:16:55+03:00
Происшествия

За три дня 2020 года в Ростове произошло 35 аварий

На городских дорогах пострадали 17 взрослых и трое детей
Иван ТИМОФЕЕВ
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За три дня в Ростове произошло 35 аварийЗа три дня в Ростове произошло 35 аварийФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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За прошедшие праздничные дни в Ростове было зафиксировано уже 35 аварий.

В донской столице по-прежнему действует режим повышенной готовности. Но даже за время его действия в автомобильных авариях на дорогах города пострадали 17 взрослых и трое детей.

Стоит отметить, что спасатели еще выезжали на деблокировку дверей, а также помогали тяжеловесным больным и освобождали проезжую часть от упавших деревьев.

- Все культурно-массовые мероприятия проходили при участии Ростовской спасательной службы, сообщили в пресс-службе управления по делам ГО и ЧС Ростовской области.

Напомним, что режим повышенной готовности сохранится в Ростове до девяти часов утра 9 января 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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