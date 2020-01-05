2020-01-05T12:19:14+03:00
Спорт

Гандбольный клуб «Ростов-Дон» начал 2020 год с победы

Ростовчанки обыграли «Ставрополье» на домашней арене
Иван ТИМОФЕЕВ
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Ростовский гандбольный клуб начал год с победы. Фото: пресс-служба гандбольного клуба "Ростов-Дон"Ростовский гандбольный клуб начал год с победы. Фото: пресс-служба гандбольного клуба "Ростов-Дон"
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Игроки гандбольного клуба «Ростов-Дон» начали новый год с победы над «Ставропольем».

Ростовчанки провели игру на домашней арене в рамках очередного тура Суперлиги Париматч. Поединок гандбольных клубов закончился со счетом 42:28 в пользу «Ростов-Дона».

Первый матч в 2020 году гандболистки начали в следующем составе: Маслова, Сень, Бенке, Судакова, Бобровникова, Кожокарь и Пессоа. Счет матча открыла Валерия Маслова, которая за несколько минут забила три гола.

- «Ставрополье» действовало на площадке уверенно и даже завладело минимальным преимуществом в счете. Команда Амброса Мартина потихоньку входила в игру, главный тренер «Ростов-Дона» давал время на площадке каждой гандболистке, - сообщает пресс-служба донского клуба.

Также на площадку после долгого отсутствия вышла Майя Петрова. В апреле 2019 года она получила разрыв крестообразных связок, но теперь полностью восстановилась и смогла вновь присоединиться к команде. Болельщики встретили ее бурными аплодисментами. А претенденткой на звание лучшего бомбардира игры стала Валерия Маслова – она сделала восемь результативных бросков.

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Об этом рассказал глава мужского гандбольного клуба "ДГТУ-Лидер" на пресс-конференции в редакции "КП-Ростов".

ИСТОЧНИК KP.RU

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