Агрессивный ростовский таксист по неизвестной причине избил пассажира

5 Янв. 2020 2020-01-05T12:51:02+03:00

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Агрессивный таксист набросился на пассажира в донской столице.

Инцидент произошел в Пролетарском районе Ростова-на-Дону на улице Депутатской. Водитель Яндекс.Такси по неизвестной причине избил пассажира.

- Опасный водитель обслуживает клиентов на автомобиле Hyundai I-30, - сообщают ростовские СМИ со ссылкой на очевидцев.

Пострадавший пассажир незамедлительно обратился с заявлением в правоохранительные органы. На данный момент его разыскивает полиция. В настоящее время проводится проверка и выясняются все обстоятельства произошедшего.

Но официальных комментариев по данному факту пока не поступало.

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ИСТОЧНИК KP.RU