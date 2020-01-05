Агрессивный ростовский таксист по неизвестной причине избил пассажира
Агрессивный таксист набросился на пассажира в донской столице.
Инцидент произошел в Пролетарском районе Ростова-на-Дону на улице Депутатской. Водитель Яндекс.Такси по неизвестной причине избил пассажира.
- Опасный водитель обслуживает клиентов на автомобиле Hyundai I-30, - сообщают ростовские СМИ со ссылкой на очевидцев.
Пострадавший пассажир незамедлительно обратился с заявлением в правоохранительные органы. На данный момент его разыскивает полиция. В настоящее время проводится проверка и выясняются все обстоятельства произошедшего.
Но официальных комментариев по данному факту пока не поступало.
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ИСТОЧНИК KP.RU