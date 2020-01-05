Удачные «переговоры» со сбежавшим енотом провел мужчина в центре Ростова
В центре Ростова ручной енот решил поиграть «в прятки» со своим хозяином.
Зверек сорвался с поводка и решил погулять самостоятельно. Енот взобрался на дерево и чувствовал себя там крайне комфортно. Взволнованный хозяин долго пытался уговорить его слезть, но животное упорствовало.
Горожане сфотографировали результат «переговоров» именно в тот момент, когда енот поддался на уговоры, начал слезать, не удержался и шлепнулся почти в руки одной из стоящих неподалеку девушек. Снимки были опубликованы в одном из ростовских пабликов соцсети.
«Какой милаха!», «Новость действительно достойная внимания. Переговоры прошли удачно», «Я его почти поймала, надеюсь, что с ним все хорошо, потому что удар был сильный», - написали под постом горожане.
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ИСТОЧНИК KP.RU