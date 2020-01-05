2020-01-05T13:51:21+03:00
Общество

Удачные «переговоры» со сбежавшим енотом провел мужчина в центре Ростова

Зверек спрятался на дереве в парке Горького
Иван ТИМОФЕЕВ
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Сбежавшего енота ловили в центре Ростова. Фото: соцсетиСбежавшего енота ловили в центре Ростова. Фото: соцсети
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В центре Ростова ручной енот решил поиграть «в прятки» со своим хозяином.

Зверек сорвался с поводка и решил погулять самостоятельно. Енот взобрался на дерево и чувствовал себя там крайне комфортно. Взволнованный хозяин долго пытался уговорить его слезть, но животное упорствовало.

Горожане сфотографировали результат «переговоров» именно в тот момент, когда енот поддался на уговоры, начал слезать, не удержался и шлепнулся почти в руки одной из стоящих неподалеку девушек. Снимки были опубликованы в одном из ростовских пабликов соцсети.

«Какой милаха!», «Новость действительно достойная внимания. Переговоры прошли удачно», «Я его почти поймала, надеюсь, что с ним все хорошо, потому что удар был сильный», - написали под постом горожане.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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