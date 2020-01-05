2020-01-05T14:17:14+03:00
Общество

Бесплатный Wi-Fi появится во всех ростовских автобусах до конца 2020 года

К сети может подключиться любой желающий
Иван ТИМОФЕЕВ
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В ростовских автобусах появится Wi-Fi. Фото: администрация Ростова-на-ДонуВ ростовских автобусах появится Wi-Fi. Фото: администрация Ростова-на-Дону
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Ростовские автобусы оснастят бесплатным Wi-Fi до конца 2020 года.

- Учитывая многочисленные предложения ростовчан по улучшению качества оказываемых услуг в части транспортного обслуживания, при поддержке Администрации города, одна из компаний-перевозчиков приступила к реализации мероприятий по развитию Wi-Fi сети в общественном транспорте, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Сейчас такой системой оснащены только автобусы №70 и №80. К новогодним и рождественским праздникам, компания "Трансэкспорт" совместно с Мегафон запустили на них бесплатный Wi-Fi. Эти транспортные единицы помечены специальным значком, а подключиться к сети может любой желающий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Бесплатный Wi-Fi появится во всех ростовских автобусах до конца 2020 года
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