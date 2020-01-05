2020-01-05T15:34:19+03:00
Общество

Схема движения транспорта изменится в ночь перед Рождеством

В ночь перед Рождеством транспорт будет ходить до трех часов ночи
Иван ТИМОФЕЕВ
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Изменения в схеме движения транспорта в Рождество. Фото: администрация Ростова-на-ДонуИзменения в схеме движения транспорта в Рождество. Фото: администрация Ростова-на-Дону
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В Ростове на Рождество изменится схема движения некоторых маршрутов общественного транспорта.

В ночь с 6 на 7 января транспорт будет работать до трех часов ночи. Об этом сообщается в группе «Ростовский городской транспорт».

- Также из-за перекрытия улицы Московской с 18:00 6 января и до утра следующего дня изменятся схемы движения нескольких маршрутов, - говорится в сообщении.

Автобусы № 1, 2а, 65, 77, 92, 92а поедут по проспекту Ворошиловскому через Ворошиловский мост до улицы Левобережная, а затем будут совершать разворот под Ворошиловским мостом.

А автобусы № 2, 12, 27, 51, 60, 60а, 61 будут останавливаться на Западном развороте Центрального рынка.

Автобус № 39 тоже сменит схему движения: улица Станиславского (Западный разворот) - переулок Островского - улица Московская - проспект Буденновский - ул. Большая Садовая и далее по маршруту следования; в обратном направлении: Ворошиловский мост - проспект Ворошиловский - улица Большая Садовая - проспект Буденновский - улица Станиславского (Западный разворот).

Автобусы № 5, 22, 42, 45, 49, 83, 35, 47, 58, 78, 90, 99, 33 будут ехать по улице Большой Садовой между проспектами Будённовский и Ворошиловский;

Автобусы № 8 поедет по следующей схеме: улица Темерницкая - проспект Буденновский - улица Тургеневская - проспект Ворошиловский - Ворошиловский мост и далее по маршруту следования; в обратном направлении: Ворошиловский мост - проспект Ворошиловский - улица Седова - улица Нижнебульварная - улица Донская - переулок Газетный - улица Баумана - проспект Буденновский - улица Станиславского (Западный разворот) - переулок Островского - улица Московская и далее по маршруту следования.

Троллейбус № 6 будет идти от проспекта Королёва до площади Гагарина.

Трамваи № 6, 7 будут сворачивать с проспекта Будённовского на улицу Станиславского и следовать до Главного железнодорожного вокзала.

А трамваи № 1, 4 будут работать по схеме: Главный ж/д вокзал - проспект Сиверса - улица Станиславского - проспект Буденновский - улица Максима Горького и далее по маршрутам следования.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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