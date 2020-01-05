2020-01-05T16:37:12+03:00
Происшествия

О страшной аварии в новогоднюю ночь рассказала пострадавшая ростовчанка Мария Лиман

1 января 2020 года стало вторым днем рождения Марии Лиман
Иван ТИМОФЕЕВ
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Мария Лиман попала в аварию в Новогоднюю ночь. Фото: аккаунт Марии Лиман в ИнстаграмМария Лиман попала в аварию в Новогоднюю ночь. Фото: аккаунт Марии Лиман в Инстаграм
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Ростовская звезда Playboy Мария Лиман показала весьма необычные новогодние фотографии.

Этот Новый год девушка запомнила на всю свою оставшуюся жизнь. В своем аккаунте Инстаграм девушка рассказала о трагических последствиях этой ночи. Мария попала в аварию, после которой никак не может прийти в себя.

- Теперь, думаю, у вас не будет вопросов, почему я так давно не выкладываю фотографии. Я благодарю этот Новый год за то, что он подарил мне жизнь и всем участникам этого жуткого ДТП. Я могу смело сказать, что 1 января 2020 года мой второй день рождения. Обычно, если подъезжала близко машина, либо была небольшая ямка на дороге, я сразу кричала водителю: «Аккуратно!» Но, в эту прекрасную ночь под звуки фейерверков я не издала ни звука. Я только видела, как на нас летит скутер без водителя. Я не могу сказать, что было больно. Я ничего не чувствовала. У меня был шок, и я не могла поверить, что это случилось, - пишет Лиман под фотографией на своей странице.

Девушка рассказала, что в момент трагедии с ней в машине был актер Себастьян Сисак. Куда ехали молодые люди и как чувствует себя артист не сообщается. Девушка лишь пожелала парню скорейшего выздоровления.

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Но пока она будет получать образование в Лондоне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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