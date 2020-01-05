Два человека погибли в пожаре в Новочеркасске
В Ростовской области два человека погибли при пожаре в пятиэтажном доме.
Инцидент произошел в городе Новочеркасске сегодня, 5 января, около одиннадцати часов утра на улице Мелиховская в доме № 31. Причина возгорания пока остается неизвестной. К моменту приезда пожарных пламя распространилось на два квадратных метра.
Локализовать возгорание огнеборцам удалось в 11:20. А полностью огонь был ликвидирован уже через минуту. При тушении были обнаружены двое погибших.
- Для ликвидации пожара от МЧС привлекались 19 человек личного состава, 7 единиц техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
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Во время происшествия никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU