2020-01-05T18:45:30+03:00
Происшествия

Два человека погибли в пожаре в Новочеркасске

Причина возгорания пока остается неизвестной
Иван ТИМОФЕЕВ
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В Новочеркасске сгорел дом. Фото: ГУ МЧС по Ростовской областиВ Новочеркасске сгорел дом. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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В Ростовской области два человека погибли при пожаре в пятиэтажном доме.

Инцидент произошел в городе Новочеркасске сегодня, 5 января, около одиннадцати часов утра на улице Мелиховская в доме № 31. Причина возгорания пока остается неизвестной. К моменту приезда пожарных пламя распространилось на два квадратных метра.

Локализовать возгорание огнеборцам удалось в 11:20. А полностью огонь был ликвидирован уже через минуту. При тушении были обнаружены двое погибших.

- Для ликвидации пожара от МЧС привлекались 19 человек личного состава, 7 единиц техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

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Во время происшествия никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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