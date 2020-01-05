2020-01-05T19:34:47+03:00
Общество

Анастасия Костенко стала носить одежду мужа на последних месяцах беременности

В свою одежду девушка уже не влезает
Иван ТИМОФЕЕВ
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Дмитрий Тарасов удивился тому, что супруга стала носить ее вещи. Фото: аккаунт Дмитрия Тарасова в ИнстаграмДмитрий Тарасов удивился тому, что супруга стала носить ее вещи. Фото: аккаунт Дмитрия Тарасова в Инстаграм
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Муж Анастасии Костенко футболист Дмитрий Тарасов раскрыл страшную тайну о том, что жена стала носить его вещи.

В своем аккаунте Инстаграм он опубликовал новые фотографии семьи, на которых его жена запечатлена в свитере и комбинезоне на несколько размеров больше.

За несколько недель до Нового года девушка задалась вопросом о том, какое же ей платье выбрать для встречи праздника. Подписчики удивились, что у модели, которая даже во время беременности выглядит очень подтянуто не нашло подходящего наряда.

Но позже стало известно, что Анастасия намеренно не покупает одежду для беременных, потому что ей очень не нравится, как она сидит. А чуть позже появились новые снимки у мужа модели.

- На последнем месяце замечаю все свои вещи на любимой. Это нормально или нет? - задался под фото вопросом Дмитрий Тарасов.

Но подписчики успокоили будущего новоиспеченного отца, сказав, что это вполне нормально для нынешнего положения Насти.

«Конечно нормально, все твое - ее», - написал один из комментаторов.

Но, разумеется, нашлись и недоброжелатели, которые посоветовали Анастасии заранее заботиться об одежде на вырост, чтобы потом не пользоваться чужими вещами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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