В Ростове поймали угнавшего у приятеля автомобиль мужчину
В Ростове задержали мужчину, подозреваемого в совершении угона автомобиля.
В ходе следствия стало известно, что 29-летний мужчина пришел в гости к своему приятелю. Но так получилось, что он увидел, куда тот положил ключи от своего автомобиля Volkswagen Passat. Соблазн оказался сильнее гостя, в конце вечеринки он прихватил их с собой и был таков.
Утром водитель машины не обнаружил ее на месте и незамедлительно обратился в полицию с заявлением об угоне. Правоохранителям удалось найти и задержать злоумышленника. А угнанный автомобиль возвращен владельцу.
- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ростовчанин соблазнился магнитолой и попал в руки полиции.
Украденное парень продал, а деньги потратил.
ИСТОЧНИК KP.RU