2020-01-06T10:24:14+03:00
Происшествия

В Ростове поймали угнавшего у приятеля автомобиль мужчину

Автомобиль был возвращен законному владельцу
Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростове поймали угонщикаВ Ростове поймали угонщикаФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В Ростове задержали мужчину, подозреваемого в совершении угона автомобиля.

В ходе следствия стало известно, что 29-летний мужчина пришел в гости к своему приятелю. Но так получилось, что он увидел, куда тот положил ключи от своего автомобиля Volkswagen Passat. Соблазн оказался сильнее гостя, в конце вечеринки он прихватил их с собой и был таков.

Утром водитель машины не обнаружил ее на месте и незамедлительно обратился в полицию с заявлением об угоне. Правоохранителям удалось найти и задержать злоумышленника. А угнанный автомобиль возвращен владельцу.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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