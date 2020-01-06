2020-01-06T11:50:05+03:00
Происшествия

В Ростовской области обнаружили труп 28-летней девушки во дворе многоэтажки

Правоохранители проводят проверку по факту произошедшего
Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростовской области девушка выпала из окнаВ Ростовской области девушка выпала из окнаФото: Ирина ПОТЕРЯ
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В Ростовской области девушка выпала с пятого этажа и разбилась насмерть.

Инцидент произошел в городе Зерноград 1 января около десяти часов утра на улице Тельмана. Тело 28-летней девушки обнаружили во дворе местные жители. В настоящее время причина падения девушки с пятого этажа неизвестна. Родные и близкие погибшей высказали предположение о ом, что ее могли выбросить с балкона те, с кем она встречала Новый год.

Официальных сведений по данному факту от правоохранителей пока нет, идет расследование, отрабатываются разные версии случившегося. Известно, что у девушки остался маленький сын и мать. Материальное положение семьи довольно непростое.

Друзья и коллеги девушки скорбят по ней в социальной сети:

«Царство небесное тебе, пусть земля будет пухом. Любим, помним, скорбим», «До сих пор не можем поверить в случившееся, просто нет слов. Светлая память!» «Какое горе для семьи, как жаль сыночка твоего…»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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