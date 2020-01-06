2020-01-06T12:50:11+03:00
Общество

Затянувший поверхность Дона мазут обеспокоил ростовских рыбаков

Причину неудавшегося улова рыбак понял только на берегу
Иван ТИМОФЕЕВ
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Мазут покрыл поверхность реки Дон. Фото: скрин с видео "Ростов Главный"Мазут покрыл поверхность реки Дон. Фото: скрин с видео "Ростов Главный"
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Ростовские рыбаки крайне возмущены состоянием воды в реке Дон.

Один из них написал свой крик души в одном из ростовских пабликов соцсети. Он отправился порыбачить в районе моста Сиверса, но поймать ничего так и не удалось. Когда мужчина вернулся на берег и перевернул лодку, он понял, почему его улов не удался.

Он обнаружил, что все дно его лодки перепачкано мазутом. Ростовчанин провел по нему светлой тканью, после чего на ней остались черные отметины.

- Рыба в такой воде жить не будет, - написал рыбак в соцсети.

«Зато у нас с браконьерами борются...», «Ой беда-то какая!!! Вы в Европе реки не видели!», «Серьезно? Вы еще удивляетесь, что Дон грязный? Как будто до этого никто не знал, что Дон сливная яма для всех заводов. Просто воспринимайте Дон не как реку, а как канализацию открытого типа», «А что он думал, суда плавают одни за другими, на дровах что ли?», - прокомментировали ситуацию ростовчане.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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