2020-01-06T13:39:58+03:00
Происшествия

Пропавшую три дня назад девочку-подростка разыскивают в Ростовской области

Отчаявшиеся родители обратились в полицию
Иван ТИМОФЕЕВ
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Девочку-подростка разыскивают с 3 января в Ростовской области. Фото: ГУ МВД по РОДевочку-подростка разыскивают с 3 января в Ростовской области. Фото: ГУ МВД по РО
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В Ростове третьи сутки разыскивают пропавшую девочку-подростка.

14-летняя Роза Шемеева вечером 3 января ушла из дома на улице 40 лет Октября в поселке Шолоховском Белокалитвинского района. После этого она домой не вернулась и на связь с родными не выходит. До настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Отчаявшиеся родные пропавшего ребенка заявили об ее исчезновении в правоохранительные органы.

Рост девочки около 160-165 сантиметров, у нее среднее телосложение, крупный прямой нос, карие глаза и рыжие волосы. В день исчезновения девочка была одета в белую толстовку с изображением цветов и бабочек, черные штаны и куртку того же цвета, а обута была в черные сапоги.

- Всех, кто знает, где может находиться Роза Шемеева, просят сообщить по телефонам: 2-53-90, 6-93-18 или 02, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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