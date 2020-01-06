Вора-домушника поймали в Ростовской области
В Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в совершении кражи.
В ходе следствия выяснилось, что 42-летний мужчина разбил окно и проник в дом к потерпевшему в Неклиновском районе. Оттуда он похитил электрический фонарь, DVD-приставку, электрообогреватель и спутниковую антенну.
Хозяин обнаружил пропажу и незамедлительно обратился в полицию с заявлением о краже. Правоохранители смогли найти и задержать злоумышленника. Его доставили в местный отдел полиции. Позже стало известно, что подозреваемый причастен еще к одному преступлению. Все похищенное полицейские изъяли и вернули законным владельцам.
-В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU