2020-01-06T14:27:03+03:00
Происшествия

Вора-домушника поймали в Ростовской области

Злоумышленник оказался причастен еще к одному преступлению
Иван ТИМОФЕЕВ
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Вор-домушник ограбил квартиру в Ростовской областиВор-домушник ограбил квартиру в Ростовской областиФото: Ирина ПОТЕРЯ
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В Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в совершении кражи.

В ходе следствия выяснилось, что 42-летний мужчина разбил окно и проник в дом к потерпевшему в Неклиновском районе. Оттуда он похитил электрический фонарь, DVD-приставку, электрообогреватель и спутниковую антенну.

Хозяин обнаружил пропажу и незамедлительно обратился в полицию с заявлением о краже. Правоохранители смогли найти и задержать злоумышленника. Его доставили в местный отдел полиции. Позже стало известно, что подозреваемый причастен еще к одному преступлению. Все похищенное полицейские изъяли и вернули законным владельцам.

-В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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