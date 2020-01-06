2020-01-06T15:18:15+03:00
Происшествия

Водитель иномарки сбил неосмотрительного пешехода в Ростове-на-Дону

Пешеход не убедился в собственной безопасности
Иван ТИМОФЕЕВ
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Автомобилист сбил пешехода на проезжей частиАвтомобилист сбил пешехода на проезжей частиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ростове-на-Дону водитель иномарки сбил на проезжей части пешехода.

Инцидент произошел вчера, 5 января, около шести часов вечера. 38-летний пешеход решил перебежать дорогу в неположенном месте, хотя неподалеку находился пешеходный переход. Но он не убедился в безопасности этого действия. В это время по проезжей части двигался автомобиль Honda CR-V под управлением 56-летнего водителя.

Шофер не успел нажать на тормоз перед выскочившим на дорогу пешеходом и сбил его. Пострадавший получил травму и был госпитализирован бригадой врачей скорой помощи, приехавшей на место происшествия.

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По предварительным данным, Renault подрезал ехавший по выделенной полосе автобус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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