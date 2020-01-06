2020-01-06T15:57:24+03:00
Происшествия

В Ростовской области задержали незаконно срубавших дубы мужчин

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело
Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростовской области задержали двух мужчин за незаконную вырубку деревьевВ Ростовской области задержали двух мужчин за незаконную вырубку деревьевФото: "КП" Архив
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В Ростовской области поймали двух мужчин, которые незаконно рубили деревья.

Инцидент произошел в городе Донецке. Сотрудники ГАИ заметили злоумышленников вечером 3 января. Позже стало известно, что один из мужчин нанял второго и попросил приехать на тракторе. Вдвоем они срубили шесть дубов. Деревья понадобились одному из них для строительства бани. Об этом сообщил портал Rostov.ru.

Правоохранители задержали обоих злоумышленников. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье о незаконной вырубке леса.

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Орнитологи Южного научного центра РАН бьют тревогу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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