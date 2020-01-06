В Ростовской области задержали незаконно срубавших дубы мужчин
В Ростовской области поймали двух мужчин, которые незаконно рубили деревья.
Инцидент произошел в городе Донецке. Сотрудники ГАИ заметили злоумышленников вечером 3 января. Позже стало известно, что один из мужчин нанял второго и попросил приехать на тракторе. Вдвоем они срубили шесть дубов. Деревья понадобились одному из них для строительства бани. Об этом сообщил портал Rostov.ru.
Правоохранители задержали обоих злоумышленников. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье о незаконной вырубке леса.
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ИСТОЧНИК KP.RU