2020-01-06T17:38:13+03:00
Происшествия

В пожаре в Ростовской области заживо сгорел человек

Пожарных вызвали местные жители
Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростовской области произошел крупный пожар. Фото: ГУ МЧС по Ростовской областиВ Ростовской области произошел крупный пожар. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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В Ростовской области пожар унес жизнь одного человека.

Инцидент произошел в городе Новошахтинске 4 января около восьми часов вечера в одном из частных домов на улице Горняков. Местные жители, заметив возгорание, незамедлительно вызвали пожарных. К моменту приезда огнеборцев пламенем было охвачено 64 квадратных метра.

Локализация огня произошла в 19:59, а через шесть минут возгорание было полностью устранено. При исследовании здания после тушения огня был обнаружен погибший.

- Для ликвидации пожара от МЧС привлекались восемь человек личного состава, две единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

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Причина возгорания пока остается неизвестной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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