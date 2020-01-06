В пожаре в Ростовской области заживо сгорел человек

6 Янв. 2020 2020-01-06T17:38:13+03:00

В Ростовской области произошел крупный пожар. Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

Изменить размер текста: A A

В Ростовской области пожар унес жизнь одного человека.

Инцидент произошел в городе Новошахтинске 4 января около восьми часов вечера в одном из частных домов на улице Горняков. Местные жители, заметив возгорание, незамедлительно вызвали пожарных. К моменту приезда огнеборцев пламенем было охвачено 64 квадратных метра.

Локализация огня произошла в 19:59, а через шесть минут возгорание было полностью устранено. При исследовании здания после тушения огня был обнаружен погибший.

- Для ликвидации пожара от МЧС привлекались восемь человек личного состава, две единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Два человека погибли в пожаре в Новочеркасске.

Причина возгорания пока остается неизвестной.

ИСТОЧНИК KP.RU