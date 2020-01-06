В пожаре в Ростовской области заживо сгорел человек
В Ростовской области пожар унес жизнь одного человека.
Инцидент произошел в городе Новошахтинске 4 января около восьми часов вечера в одном из частных домов на улице Горняков. Местные жители, заметив возгорание, незамедлительно вызвали пожарных. К моменту приезда огнеборцев пламенем было охвачено 64 квадратных метра.
Локализация огня произошла в 19:59, а через шесть минут возгорание было полностью устранено. При исследовании здания после тушения огня был обнаружен погибший.
- Для ликвидации пожара от МЧС привлекались восемь человек личного состава, две единицы техники, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
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Причина возгорания пока остается неизвестной.
ИСТОЧНИК KP.RU