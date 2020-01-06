В Ростовской области поймали рецидивиста после кражи металла

6 Янв. 2020 2020-01-06T18:22:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростовской области задержали мужчину, подозреваемого в совершении кражи.

В ходе следствия стало известно, что в городе Волгодонске 40-летний мужчина проник на территорию одного из предприятий и украл металлические изделия. Общая сумма нанесенного ущерба составила около 30 тысяч рублей.

Пропажу обнаружил один из работников предприятия. Он незамедлительно обратился в полицию с заявлением о краже. Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемого. Позже стало известно, что он причастен еще к одному преступлению. Кроме того, мужчина уже был судим за аналогичные противоправные действия.

- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вора-домушника поймали в Ростовской области.

Злоумышленник оказался причастен еще к одному преступлению.

ИСТОЧНИК KP.RU