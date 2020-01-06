2020-01-06T20:58:46+03:00
Происшествия

Бесхозные пакеты под елкой напугали жителей многоэтажки на Западном в Ростове

Спецслужбы вызвали местные жители
Иван ТИМОФЕЕВ
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В Ростове бесхозные пакеты напугали жителей многоэтажки в РостовеВ Ростове бесхозные пакеты напугали жителей многоэтажки в РостовеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Жителей одной из многоэтажек западного микрорайона встревожил бесхозный пакет.

Инцидент произошел поздно вечером 5 января около дома №56/6 по улице Еременко. Кто-то оставил под елкой около подъезда № 5 бесхозный пакет и две запакованные подушки. Испуганные местные жители вызвали спецслужбы.

Правоохранители проверили вещи, но тут как раз подошел хозяин пакетов и сообщил, что это просто тематический реквизит для вечеринки.

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Предполагаемая причина - угроза взрыва.

ИСТОЧНИК KP.RU

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