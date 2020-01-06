Бесхозные пакеты под елкой напугали жителей многоэтажки на Западном в Ростове
Спецслужбы вызвали местные жители
В Ростове бесхозные пакеты напугали жителей многоэтажки в РостовеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:
Жителей одной из многоэтажек западного микрорайона встревожил бесхозный пакет.
Инцидент произошел поздно вечером 5 января около дома №56/6 по улице Еременко. Кто-то оставил под елкой около подъезда № 5 бесхозный пакет и две запакованные подушки. Испуганные местные жители вызвали спецслужбы.
Правоохранители проверили вещи, но тут как раз подошел хозяин пакетов и сообщил, что это просто тематический реквизит для вечеринки.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ростове эвакуировали людей из торгового центра "Горизонт".
Предполагаемая причина - угроза взрыва.
ИСТОЧНИК KP.RU