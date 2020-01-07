2020-01-07T11:53:00+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону экипажи ДПС устроили погоню

Полицейским в итоге удалось задержать нарушителя
Мария ШАБАНОВА
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Полицейские устроили погоню за нарушителемПолицейские устроили погоню за нарушителемФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В донской столице, в ночь с 6 на 7 января, в Западном жилом массиве произошла погоня, в которой участвовали три экипажа ДПС и «Хендай Акцент».

Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по Ростовской области, в ходе проведения рейда «Нетрезвый водитель», сотрудники ГИБДД пытались остановить автомобиль «Хендай Акцент», однако водитель проигнорировал полицейских.

- 3 экипажа ДПС начали погоню. Нарушителя удалось задержать га проспекте Стачки, в районе дома №14. Им оказался мужчина 1989 г.р. Он был задержан и доставлен в отдел полиции. В отношении него составлены административные протоколы. Сегодня состоится суд по статье «Неповиновение сотруднику полиции», - рассказали в пресс-службе областной ГИБДД.

Также в ведомстве отметили, что за прошедшие сутки в Ростовской области зарегистрированы 4 ДТП с участием пешеходов. Трое человек получили травмы различной степени тяжести, один погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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