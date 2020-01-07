2020-01-07T13:02:46+03:00
Общество

Дождь и мокрый снег: донская полиция просит водителей быть аккуратными на дороге

Госавтоинспекция предупреждает участников дорожного движения об ухудшении погоды
Мария ШАБАНОВА
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Сегодня, 7 января, на территории донского региона ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. В связи со сложными метеорологическими условиями Госавтоинспекция Ростовской области предупреждает всех участников дорожного движения о строгом соблюдении требований ПДД РФ.

- На территории области ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Госавтоинспекция рекомендует всем автолюбителям быть крайне внимательными на дороге, строго соблюдать установленный скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями, а также избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над автомобилем, - рассказали в пресс-службе ГИБДД.

В условиях плохой видимости вблизи проезжей части дороги пешеходам необходимо быть внимательными и осторожными. В таких погодных условиях в темное время суток пешеходам необходимо обозначить свое присутствие на дороге с помощью световозвращающих элементов.

ГИБДД обращается к родителям с призывом контролировать поведение несовершеннолетних вне дома, ежедневно им напоминать правила безопасного перехода проезжей части (остановиться, осмотреться, убедиться в безопасности) и самим неукоснительно выполнять все эти требования, чтобы быть примером для своих детей. Также родителям-водителям необходимо соблюдать правила перевозки детей, ведь использование детского удерживающего устройства в случае ДТП может спасти ребенку жизнь.

Управление ГИБДД предупреждает всех участников дорожного движения, что в сложных погодных условиях необходимо быть внимательными и осторожными, проявлять уважение по отношению к друг другу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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