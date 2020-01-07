Спасли руку: в Ростове-на-Дону провели уникальную операцию

7 Янв. 2020 2020-01-07T14:01:49+03:00

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Бригаде медиков из БСМП-2 пришлось серьезно потрудиться в канун Нового года. В больницу к ним 31 декабря попал мужчина с травматической ампутацией пальца кисти, рассказали в городской администрации.

Врачам удалось спасти палец благодаря проведенной уникальной операции.

— Мужчине была выполнена многочасовая микрохирургическая операция командой мультидисциплинарных специалистов: травматологов, нейрохирургов, сосудистых хирургов по восстановлению анатомической целостности руки. На сегодняшний день функции повреждённого пальца начали восстанавливаться.

Медикам также помог современный микроскоп, который используется при проведении микрохирургических операций. Прибор оборудован двухканальной ксеноновой подсветкой, благодаря чему врач в процессе хирургического вмешательства может детально рассмотреть все необходимое, используя для этого окуляр или монитор.

ИСТОЧНИК KP.RU