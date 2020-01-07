Власти Ростова-на-Дону сохранят старинные особняки в центре города
В понедельник, 6 января, глава администрации Ленинского района Владимир Влазнев провел рабочую встречу, в рамках которой осмотрел многоквартирные дома, являющиеся объектами культурного наследия и признанных аварийными и подлежащими реконструкции. На сегодняшний день таких объектов в районе 9, среди них самым известным является Доходный дом Беньямина Григорьевича Кисина и Исаака Григорьевича Фроймовича, расположенный по адресу ул. Московская,72.
Сохранение исторического и архитектурного вида зданий центральной части - одна из главных задач Администрации города Ростова-на-Дону.
В ходе объезда участники встречи рассмотрели возможность реконструкции объектов культурного наследия, в том числе с привлечением инвестиций.
ИСТОЧНИК KP.RU