2020-01-07T15:11:04+03:00
Общество

Власти Ростова-на-Дону сохранят старинные особняки в центре города

Таких объектов всего девять
Мария ШАБАНОВА
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Старинные особняки в центре Ростова сносить не собираются. Фото: пресс-служба городской администрацииСтаринные особняки в центре Ростова сносить не собираются. Фото: пресс-служба городской администрации
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В понедельник, 6 января, глава администрации Ленинского района Владимир Влазнев провел рабочую встречу, в рамках которой осмотрел многоквартирные дома, являющиеся объектами культурного наследия и признанных аварийными и подлежащими реконструкции. На сегодняшний день таких объектов в районе 9, среди них самым известным является Доходный дом Беньямина Григорьевича Кисина и Исаака Григорьевича Фроймовича, расположенный по адресу ул. Московская,72.

Сохранение исторического и архитектурного вида зданий центральной части - одна из главных задач Администрации города Ростова-на-Дону.

В ходе объезда участники встречи рассмотрели возможность реконструкции объектов культурного наследия, в том числе с привлечением инвестиций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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