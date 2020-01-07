2020-01-07T17:02:15+03:00
Общество

Ростовчане нашли хозяина сбежавшего енота

Несколько дней зверек бродил по центру города
Мария ШАБАНОВА
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Животное заметили в парке Горького. Фото: соцсетиЖивотное заметили в парке Горького. Фото: соцсети
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Сегодня, седьмого января, в соцсетях появилась информация о том, что енот, который был замечен в центре донской столицы, оказывается, имеет хозяина. Зверька вначале видели около торгового центра «РИО». А затем – в парке Горького. Там милаха-енот забрался на макушку дерева.

- Оказывается, енот сбежал от фотографа на Северном. Он добрался до парка. Енотика поймали и отдали на попечительство в местное енотокафе. Пушистый теперь в безопасности. Я даже смогла сделать фото с ним. Хорошо, что все хорошо закончилось, - рассказала в городском паблике ростовчанка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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