Ростовчане нашли хозяина сбежавшего енота

7 Янв. 2020 2020-01-07T17:02:15+03:00

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Сегодня, седьмого января, в соцсетях появилась информация о том, что енот, который был замечен в центре донской столицы, оказывается, имеет хозяина. Зверька вначале видели около торгового центра «РИО». А затем – в парке Горького. Там милаха-енот забрался на макушку дерева.

- Оказывается, енот сбежал от фотографа на Северном. Он добрался до парка. Енотика поймали и отдали на попечительство в местное енотокафе. Пушистый теперь в безопасности. Я даже смогла сделать фото с ним. Хорошо, что все хорошо закончилось, - рассказала в городском паблике ростовчанка.

ИСТОЧНИК KP.RU